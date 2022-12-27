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Чемпіон світу дізнався вердикт щодо свого майбутнього в збірній Аргентини

Фото: Ліонель Мессі та Ліонель Скалоні з Кубком світу (facebook.com/fifaworldcup)
Автор: Антон Федорців

Головний тренер національної команди Аргентини Ліонель Скалоні перемогою на чемпіонаті світу-2022 гарантував собі продовження контракту зі збірною.

Про це заявив президент Асоціації футболу Аргентини Клаудіо Тапіа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TyC Sports.

44-річний фахівець продовжить працювати на чолі "альбіселесте". Контракт тренера з місцевою асоціацією чинний до 31 грудня.

"Скалоні – тренер збірної Аргентини. І я, і він – люди слова. Ми домовилися в усній формі. Він їздив до Іспанії, щоб вирішити питання з документами одного зі свого дітей. Ми поговоримо, щойно він повернеться до країни", – запевнив Тапіа.

Скалоні очолив збірну Аргентини в серпні 2018 року. Під його керівництвом "альбіселесте" перервали тривалий період без трофеїв. Спершу національна команда тріумфувала на Копа Амеріка-2021, а потім здобула і Кубок світу-2022.

Тренерська кар'єра Скалоні розпочалася восени 2016-го. Він працював асистентом Хорхе Сампаолі у "Севільї" та збірній Аргентини. У липні-листопаді 2018-го тренував Аргентину U-20.

Великі попередники нинішнього керманича збірної – Сесар Луїс Менотті та Карлос Білардо – теж продовжили роботу з "альбіселесте" після тріумфів на чемпіонатах світу (1978, 1986). Проте, захистити чемпіонські титули їхні команди не змогли.

До слова, раніше пригадали важкий шлях Ді Марії до звання чемпіона світу.

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Збірна Аргентини