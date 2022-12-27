RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чемпион мира узнал вердикт по поводу своего будущего в сборной Аргентины

Фото: Лионель Месси и Лионель Скалони с Кубком мира (facebook.com/fifaworldcup)
Автор: Антон Федорцив

Главный тренер национальной команды Аргентины Лионель Скалони победой на чемпионате мира-2022 гарантировал продление контракта со сборной.

Об этом заявил президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TyC Sports.

44-летний специалист продолжит работать во главе "альбиселесте". Контракт тренера с местной ассоциацией действует до 31 декабря.

"Скалони – тренер сборной Аргентины. И я, и он – люди слова. Мы договорились в устной форме. Он ездил в Испанию, чтобы решить вопрос с документами одного из своих детей. Мы поговорим, как только он вернется в страну", – заверил Тапиа.

Скалони возглавил сборную Аргентины в августе 2018 года. Под его руководством "альбиселесте" прервали длительный период без трофеев. Сначала национальная команда триумфовала на Копа Америка-2021, а затем завоевала и Кубок мира-2022.

Тренерская карьера Скалони началась осенью 2016 года. Он работал ассистентом Хорхе Сампаоли в "Севильи" и сборной Аргентины. В июле-ноябре 2018-го тренировал Аргентину U-20.

Великие предшественники нынешнего наставника сборной – Сесар Луис Менотти и Карлос Билардо – тоже продолжили работу с "альбиселесте" после триумфов на чемпионатах мира (1978, 1986). Однако защитить чемпионские титулы их команды не смогли.

К слову, ранее вспомнили трудный путь Ди Марии к званию чемпиона мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Аргентины