Чемпион мира узнал вердикт по поводу своего будущего в сборной Аргентины

44-летний специалист продолжит работать во главе "альбиселесте". Контракт тренера с местной ассоциацией действует до 31 декабря.

"Скалони – тренер сборной Аргентины. И я, и он – люди слова. Мы договорились в устной форме. Он ездил в Испанию, чтобы решить вопрос с документами одного из своих детей. Мы поговорим, как только он вернется в страну", – заверил Тапиа.

Скалони возглавил сборную Аргентины в августе 2018 года. Под его руководством "альбиселесте" прервали длительный период без трофеев. Сначала национальная команда триумфовала на Копа Америка-2021, а затем завоевала и Кубок мира-2022.

Тренерская карьера Скалони началась осенью 2016 года. Он работал ассистентом Хорхе Сампаоли в "Севильи" и сборной Аргентины. В июле-ноябре 2018-го тренировал Аргентину U-20.

Великие предшественники нынешнего наставника сборной – Сесар Луис Менотти и Карлос Билардо – тоже продолжили работу с "альбиселесте" после триумфов на чемпионатах мира (1978, 1986). Однако защитить чемпионские титулы их команды не смогли.