Чемпіон світу-2014 оголосив про завершення кар'єри

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter футболіста .

34-річний німець турецького походження через соцмережі озвучив рішення припинити професіональні виступи. На найвищому рівні він провів 17 сезонів.

Останнім клубом Озіла став "Істанбул Башакшехір". До лав "сірих сов" хавбек перебрався перед кампанією 2022/23. Утім, закріпитися в основі стамбульців так і не зумів. Загалом він провів лише 7 матчів за "Башакшехір" у всіх турнірах.

За роки ігрової кар'єри Озіл зібрав переконливу колекцію трофеїв. Німецький півзахисник здобув Кубок Німеччини, Кубок Іспанії, 3 Кубка Англії, став чемпіоном Іспанії 2011/12, виграв Суперкубки Іспанії та Англії, а також тріумфував на Мундіалі-2014.

Хто такий Месут Озіл

Народився у Гельзенкірхені в сім'ї турецьких емігрантів. Вихованець місцевого "Шальке" дебютував у складі "кобальтових" у сезоні 2006/07. Через півтора роки перебрався до "Вердера".

Перед сезоном 2010/11 змінив Бремен на Мадрид. У "Реалі" провів 3 роки, а наступні 7 сезонів віддав лондонському "Арсеналу". На заході кар'єри пограв на батьківщині предків – за "Фенербахче" та "Башакшехір".

У збірній Німеччини Озіл виступав у 2009-2018 рр. У складі Бундестім провів 92 матчі (23 голи), їздив на три чемпіонати світу та два чемпіонати Європи. З національною командою здобув "бронзу" ЧС-2010 та виграв бразильський Мундіаль.