Чемпион мира-2014 объявил о завершении карьеры
Повесить бутсы на гвоздь решил бывший полузащитник сборной Германии и ряд именитых европейских команд Месут Озил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter футболиста.
34-летний немец турецкого происхождения посредством соцсетей озвучил решение прекратить профессиональные выступления. На самом высоком уровне он провел 17 сезонов.
Последним клубом Озила стал "Истанбул Башакшехир". В ряды "серых сов" хавбек перебрался перед кампанией 2022/23. Впрочем, закрепиться в основе стамбульцев так и не смог. В общей сложности он провел лишь 7 матчей за "Башакшехир" во всех турнирах.
За годы игровой карьеры Озил собрал убедительную коллекцию трофеев. Немецкий полузащитник получил Кубок Германии, Кубок Испании, 3 Кубка Англии, стал чемпионом Испании 2011/12, выиграл Суперкубки Испании и Англии, а также триумфовал на Мундиале-2014.
Кто такой Месут Озил
Родился в Гельзенкирхене в семье турецких эмигрантов. Воспитанник местного "Шальке" дебютировал в составе "кобальтовых" в сезоне 2006/07. Через полтора года перебрался в "Вердер".
Перед сезоном 2010/11 сменил Бремен на Мадрид. В "Реале" провел 3 года, а следующие 7 сезонов отдал лондонскому "Арсеналу". На закате карьеры поиграл на родине предков – за "Фенербахче" и "Башакшехир".
В сборной Германии Озил выступал в 2009-2018 гг. В составе Бундестим провел 92 матча (23 гола), ездил на три чемпионата мира и два чемпионата Европы. С национальной командой завоевал "бронзу" ЧМ-2010 и выиграл бразильский Мундиаль.
Thank you pic.twitter.com/Aqr4pB5SI2— Mesut Özil (@M10) March 22, 2023
К слову, ранее рассказали об особом праздновании "Вильярреалом" столетнего юбилея клуба.
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