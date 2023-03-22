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Чемпион мира-2014 объявил о завершении карьеры

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Стамбул, Среда 22 марта 2023 14:25
Чемпион мира-2014 объявил о завершении карьеры Фото: Месут Озил на триумфальном ЧМ-2014 (facebook.com/DFBTeamEN)
Автор: Антон Федорцив

Повесить бутсы на гвоздь решил бывший полузащитник сборной Германии и ряд именитых европейских команд Месут Озил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter футболиста.

34-летний немец турецкого происхождения посредством соцсетей озвучил решение прекратить профессиональные выступления. На самом высоком уровне он провел 17 сезонов.

Последним клубом Озила стал "Истанбул Башакшехир". В ряды "серых сов" хавбек перебрался перед кампанией 2022/23. Впрочем, закрепиться в основе стамбульцев так и не смог. В общей сложности он провел лишь 7 матчей за "Башакшехир" во всех турнирах.

За годы игровой карьеры Озил собрал убедительную коллекцию трофеев. Немецкий полузащитник получил Кубок Германии, Кубок Испании, 3 Кубка Англии, стал чемпионом Испании 2011/12, выиграл Суперкубки Испании и Англии, а также триумфовал на Мундиале-2014.

Кто такой Месут Озил

Родился в Гельзенкирхене в семье турецких эмигрантов. Воспитанник местного "Шальке" дебютировал в составе "кобальтовых" в сезоне 2006/07. Через полтора года перебрался в "Вердер".

Перед сезоном 2010/11 сменил Бремен на Мадрид. В "Реале" провел 3 года, а следующие 7 сезонов отдал лондонскому "Арсеналу". На закате карьеры поиграл на родине предков – за "Фенербахче" и "Башакшехир".

В сборной Германии Озил выступал в 2009-2018 гг. В составе Бундестим провел 92 матча (23 гола), ездил на три чемпионата мира и два чемпионата Европы. С национальной командой завоевал "бронзу" ЧМ-2010 и выиграл бразильский Мундиаль.

К слову, ранее рассказали об особом праздновании "Вильярреалом" столетнего юбилея клуба.

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