Чемпіон світу-1990 очолив учасника плей-офф Мундіалю в Катарі

58-річний фахівець відновив тренерську діяльність. Він замінив на посаді Паулу Бенту, який подав у відставку після чемпіонату світу-2022.

Клінсманн уклав із асоціацією контракт до літа 2026 року. Німецький тренер перші матчі на чолі збірної Республіки Корея проведе в березні. "Азійські тигри" зустрінуться з Колумбією (24 березня) і Уругваєм (28 березня) у контрольних поєдинках.

На ЧС-2022 південнокорейська збірна вийшла в 1/8 фіналу. Команда Паулу Бенту фінішувала другою у квартеті з Португалією, Уругваєм і Ганою. На стадії 1/8 фіналу збірна Південної Кореї поступилася бразильцям (1:4).

Хто такий Юрген Клінсманн

Вихованець "Штутгартер Кікерс", також захищав кольори "Штутгарта", міланського "Інтера", "Монако", лондонського "Тоттенхема", мюнхенської "Баварії", "Сампдорії". Після завершення кар'єри мешкав у США.

Із "Інтером" здобув Кубок УЄФА 1990/91, став чемпіоном Німеччини з "Баварією" у сезоні 1996/97. У попередньому сезоні тріумфував із мюнхенцями в Кубку УЄФА. У складі збірної Німеччини виграв ЧС-1990 та Євро-1996.

Клінсманн-тренер працював із рідною національною командою, "Баварією", збірною США та берлінською "Гертою". Найбільший успіх – бронзові нагороди ЧС-2006 із Німеччиною.