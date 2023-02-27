Чемпион мира-1990 возглавил участника плей-офф Мундиаля в Катаре

58-летний специалист возобновил тренерскую деятельность. Он заменил в должности Паулу Бенту, подавшего в отставку после чемпионата мира-2022.

Клинсманн заключил с ассоциацией контракт до лета 2026 года. Немецкий тренер первые матчи во главе сборной Республики Корея проведет в марте. "Азиатские тигры" встретятся с Колумбией (24 марта) и Уругваем (28 марта) в контрольных поединках.

На ЧМ-2022 южнокорейская сборная вышла в 1/8 финала. Команда Паулу Бенту финишировала второй в квартете с Португалией, Уругваем и Ганой. На стадии 1/8 финала сборная Южной Кореи уступила бразильцам (1:4).

Кто такой Юрген Клинсманн

Воспитанник "Штутгартер Кикерс" также защищал цвета "Штутгарта", миланского "Интера", "Монако", лондонского "Тоттенхэма", мюнхенской "Баварии", "Сампдории". После завершения карьеры жил в США.

С "Интером" завоевал Кубок УЕФА 1990/91, стал чемпионом Германии с "Баварией" в сезоне 1996/97. Сезоном ранее триумфовал с мюнхенцами в Кубке УЕФА. В составе сборной Германии выиграл ЧМ-1990 и Евро-1996.

Клинсманн-тренер работал с родной национальной командой, "Баварией", сборной США и берлинской "Гертой". Наибольший успех – бронзовые награды ЧМ-2006 с Германией.