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Чемпіон НБА-2021 оформив найгучніший перехід міжсезоння

Фото: Дем'єн Ліллард попрощався з Орегоном (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Плеймейкер Дем'єн Ліллард опинився в лавах "Мілуокі Бакс" у результаті обміну за участі "Портленд Трейл Блейзерс" і "Фінікс Санз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт асоціації.

33-річний американець опинився у штаті Вісконсин завдяки багаторівневій угоді. "Бакс" довелося відпустити двох гравців і піти на кілька інших поступок.

Заради Лілларда "Мілуокі" віддали оборонця Джру Голідея в "Портленд", а "другого номера" Грейсона Аллена – у "Фінікс". Окрім того, "Трейл Блейзерс" отримали від "Бакс" незахищений пік 1-го раунда на драфті НБА-2029. Також портлендці матимуть незахищені права обміну "Мілуокі" на 2028-й і 2030 рр.

Сам Ліллард упродовж тривалого часу наполягав на обміні в "Маямі". Раніше оглядачі навіть припускали, що плеймейкер вимагатиме нової обмінної угоди, якщо не опиниться у Флориді. Однак, сам баскетболіст уже заявив, що з нетерпіння чекає на новий розділ кар'єри в складі "Бакс".

Хто такий Дем'єн Ліллард

Уродженець Каліфорнії, виступав за команду штату Юта – "Вебер Стейт Вайлдкетс" – на студентському рівні. На драфті НБА-2012 обраний "Портлендом" під 6-м номером.

У майці "Трейл Блейзерс" провів 11 сезонів поспіль. Орегонці з Ліллардом 8 разів проходили до плей-офф асоціації. Найвищим досягнення "Портленда" в цей період залишився програний "Голден Стейту" фінал Західної конференції у 2019 році.

Семиразовий учасник Матчу всіх зірок НБА, володар призу Новачок року (2013). Під псевдонімом Dame D.O.L.L.A. випустив 4 студійні альбоми в жанрі хіп-хоп, а разом зі Снуп Доггом і Дірріком Мілано записав спеціальний сингл на честь Кобі Браянта.

До слова, українець Скапінцев відрахований "Нью-Йорк Нікс" до старту сезону НБА.

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