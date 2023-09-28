Чемпион НБА-2021 оформил самый громкий переход межсезонья

33-летний американец оказался в штате Висконсин благодаря многоуровневому соглашению. "Бакс" пришлось отпустить двух игроков и пойти на несколько других уступок.

Ради Лилларда "Милуоки" отдали защитника Джру Холидея в "Портленд", а "второго номера" Грейсона Аллена – в "Финикс". Кроме того, "Трэйл Блэйзерс" получили от "Бакс" незащищенный пик 1-го раунда на драфте НБА-2029. Также портлендцы будут иметь незащищенные права обмена "Милуоки" на 2028-й и 2030 гг.

Сам Лиллард долгое время настаивал на обмене в "Майами". Ранее обозреватели даже предполагали, что плеймейкер потребует нового обменного соглашения, если не окажется во Флориде. Однако сам баскетболист уже заявил, что с нетерпением ждет нового раздела карьеры в составе "Бакс".

Кто такой Демьен Лиллард

Уроженец Калифорнии, выступал за команду штата Юта – "Вебер Стэйт Уайлдкэтс" – на студенческом уровне. На драфте НБА-2012 выбран "Портлендом" под 6-м номером.

В майке "Трэйл Блэйзерс" провел 11 сезонов подряд. Орегонцы с Лиллардом 8 раз проходили в плей-офф ассоциации. Самым высоким достижением "Портленда" в этот период остался проигранный "Голден Стэйту" финал Западной конференции 2019 года.

Семикратный участник Матча всех звезд НБА, обладатель приза Новичок года (2013). Под псевдонимом Dame D.O.L.L.A. выпустил 4 студийных альбома в жанре хип-хоп, а вместе со Снуп Доггом и Дирриком Милано записал специальный сингл в честь Коби Брайанта.