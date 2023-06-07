ua ru
Ср, 07 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Чемпион НБА-2020 стал главным тренером неудачников плей-офф сезона

Новина українською →
Финикс, Среда 07 июня 2023 10:49
Чемпион НБА-2020 стал главным тренером неудачников плей-офф сезона Фото: Фрэнк Вогель в период работы с "Лейкерсом" (azcentral.com)
Автор: Антон Федорцив

Руководство "Финикс Санз" объявило о назначении Фрэнка Вогеля новым менеджером команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

49-летний специалист стал наставник аризонцев после посредственного сезона "Санз". В сезоне 2022/23 "Финикс" завершил выступления во втором раунде плей-офф, вылетев от будущего финалиста "Денвера".

Вогель вернется к тренерской деятельности после годовой паузы. После прошлого сезона тренера уволили из "Лейкерс". У руля калифорнийцев он провел три сезона, завоевав с "Лос-Анджелесом" чемпионский титул НБА в дебютном сезоне.

Должность наставника "Санз" стала вакантной после отставки Монти Уильямса. Лучший тренер ассоциации в сезоне 2021/22 потерял работу после неудачи против "Денвера". Новый баскетбольный год он начнет в Мичигане.

Кто такой Фрэнк Вогель

Уроженец Нью-Джерси, на студенческом уровне выступал в баскетбольной команде Хуанита Колледжа.

В 1994 году перебрался в Университет Кентукки, где являлся студенческим менеджером "Уайлдкэтс" под руководством главного тренера Рика Питино. В сезоне 1995/96 тренер возродил юниорскую команду, где выступал и Вогель. Позже Питино забрал помощника в "Бостон Селтикс".

Там Вогель начал карьеру с видеоаналитика, а завершил ассистентом главного тренера. Работал помощником менеджера в "Филадельфии" и "Индиане". В 2011-2016 гг. самостоятельно тренировал "Пэйсерс", а затем провел два сезона у руля "Орландо".

К слову, ранее "Детройт" договорился с новым тренером о рекордном контракте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о последствиях на 7 июня
Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о последствиях на 7 июня
DAILY
Арсенал террора. Почему Россия активизировала обстрелы и сколько у нее осталось ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Арсенал террора. Почему Россия активизировала обстрелы и сколько у нее осталось ракет