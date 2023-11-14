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Чемпіон Італії змінив тренера після поразки з шедевром українця

Фото: Вальтер Мадзаррі повернувся до "Наполі" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Італійський фахівець Вальтер Мадзаррі став новим керманичем "Наполі" замість француза Руді Гарсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

62-річний тренер очолив "партенопейців" на початку міжнародної паузи. Дебют нового алленаторе на посаді відбудеться 25 листопада, коли неаполітанці гостюватимуть в Бергамо.

Мадзаррі вдруге очолив "Наполі". Він працював із командою в 2009-2013 рр. Найвищим досягненням фахівця на чолі "партенопейців" стало друге місце в сезоні 2012/13. Без роботи тренер залишався з травня минулого року, коли покинув "Кальярі".

Керівництво "Наполі" вирішилося попрощатися з Гарсією усього після 12-ти турів Серії А. Останньою краплею для менеджменту неаполітанців стала домашня поразка від аутсайдера "Емполі". Єдиний м'яч у поєдинку провів українець Віктор Коваленко.

Хто такий Вальтер Мадзаррі

Уродженець містечка Сан-Вінченцо в Тоскані, вихованець академії "Фіорентини". На дорослому рівні дебютував у 1981 році в складі "Пескари" (Серія B).

Мадзаррі-футболіст також захищав кольори "Кальярі", "Реджани", "Емполі", "Лічати", "Модени", "Ноли", "Віареджо", "Ачіреале", "Торреса". Кар'єру тренера розпочав із ролі асистента Ренцо Улів'єрі в "Наполі" у 1998 році. Перший самостійний досвід набув у Серії C з "Ачіреале" в сезоні 2001/02.

Пізніше він тренував "Пістоєзе", "Ліворно", "Реджину", "Сампдорію", міланський "Інтер", англійський "Вотфорд" і "Торіно". Найбільших успіхів досягнув із "Наполі", завоювавши Кубок Італії 2011/12. Адепт ігрової формації 3-5-2.

До слова, раніше пригадали віхи кар'єри Верховода – італійця українського походження з титулом чемпіона світу.

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