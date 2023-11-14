Чемпион Италии сменил тренера после поражения с шедевром украинца

62-летний тренер возглавил "партенопейцев" в начале международной паузы. Дебют нового алленаторе в должности состоится 25 ноября, когда неаполитанцы будут гостить в Бергамо.

Мадзарри во второй раз возглавил "Наполи". Он работал с командой в 2009-2013 гг. Самым высоким достижением специалиста во главе "партенопейцев" стало второе место в сезоне 2012/13. Без работы тренер оставался с мая прошлого года, когда покинул "Кальяри".

Руководство "Наполи" решилось попрощаться с Гарсией всего после 12-ти туров Серии А. Последней каплей для менеджмента неаполитанцев стало домашнее поражение от аутсайдера "Эмполи". Единственный мяч в поединке провел украинец Виктор Коваленко.

Кто такой Вальтер Мадзарри

Уроженец городка Сан-Винченцо в Тоскане, воспитанник академии "Фиорентины". На взрослом уровне дебютировал в 1981 году в составе "Пескары" (Серия B).

Мадзарри-футболист также защищал цвета "Кальяри", "Реджаны", "Эмполи", "Личаты", "Модены", "Нолы", "Виареджо", "Ачиреале", "Торреса". Карьеру тренера начал с роли ассистента Ренцо Уливьери в "Наполи" в 1998 году. Первый самостоятельный опыт приобрел в Серии C с "Ачиреале" в сезоне 2001/02.

Позже он тренировал "Пистоезе", "Ливорно", "Реджину", "Сампдорию", миланский "Интер", английский "Уотфорд" и "Торино". Наибольших успехов добился с "Наполи", завоевав Кубок Италии 2011/12. Адепт игровой формации 3-5-2.