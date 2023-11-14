RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чемпион Италии сменил тренера после поражения с шедевром украинца

Фото: Вальтер Мадзарри вернулся в "Наполи" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Итальянский специалист Вальтер Мадзарри стал новым наставником "Наполи" вместо француза Руди Гарсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

62-летний тренер возглавил "партенопейцев" в начале международной паузы. Дебют нового алленаторе в должности состоится 25 ноября, когда неаполитанцы будут гостить в Бергамо.

Мадзарри во второй раз возглавил "Наполи". Он работал с командой в 2009-2013 гг. Самым высоким достижением специалиста во главе "партенопейцев" стало второе место в сезоне 2012/13. Без работы тренер оставался с мая прошлого года, когда покинул "Кальяри".

Руководство "Наполи" решилось попрощаться с Гарсией всего после 12-ти туров Серии А. Последней каплей для менеджмента неаполитанцев стало домашнее поражение от аутсайдера "Эмполи". Единственный мяч в поединке провел украинец Виктор Коваленко.

Кто такой Вальтер Мадзарри

Уроженец городка Сан-Винченцо в Тоскане, воспитанник академии "Фиорентины". На взрослом уровне дебютировал в 1981 году в составе "Пескары" (Серия B).

Мадзарри-футболист также защищал цвета "Кальяри", "Реджаны", "Эмполи", "Личаты", "Модены", "Нолы", "Виареджо", "Ачиреале", "Торреса". Карьеру тренера начал с роли ассистента Ренцо Уливьери в "Наполи" в 1998 году. Первый самостоятельный опыт приобрел в Серии C с "Ачиреале" в сезоне 2001/02.

Позже он тренировал "Пистоезе", "Ливорно", "Реджину", "Сампдорию", миланский "Интер", английский "Уотфорд" и "Торино". Наибольших успехов добился с "Наполи", завоевав Кубок Италии 2011/12. Адепт игровой формации 3-5-2.

К слову, ранее вспомнили вехи карьеры Верховода – итальянца украинского происхождения с титулом чемпиона мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НаполиЧемпионат Италии