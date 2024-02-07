Чемпіон Італії накинув оком на зірку "Динамо": його порівняли з топ-бомбардиром Серії А

22-річний нападник опинився на радарах чемпіона Італії. Українець нібито став одним із варіантів на заміну основному голеадору "партенопейців" Віктору Осімхену.

Ванат буде серед кандидатів на підсилення атаки "Наполі". Потенційний трансфер форварда коштуватиме неаполітанцям 15-20 млн євро. Італійський гранд запланував продаж Осімхена за 130 млн у євровалюті, тож серйозно зекономить на лідері атак "Динамо".

У першій команді "біло-синіх" Ванат дебютував у сезоні 2020/21. У нинішній кампанії він провів 16 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 5 результативних передач. У лавах збірної України нападник зіграв 5 поєдинків.

"Наполі" в сезоні 2023/24

Неаполітанці розпочали футбольний рік із Руді Гарсією на чолі. У листопаді його замінив Вальтер Мадзаррі.

На цей момент "Наполі" йде на 7-й сходинці в Серії А. "Партенопейці" набрали 35 очок і лише на чотири пункти відстають від зони Ліги чемпіонів. На євроарені команда вийшла в плей-офф ЛЧ, де зустрінеться з іспанською "Барселоною" в 1/8 фіналу 21 лютого та 12 березня.

Найкращий бомбардир "Наполі" – Осімхен (8 м'ячів у всіх турнірах). Торік нігерійський форвард виграв перегони голеадорів Серії А (26 голів).