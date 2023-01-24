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Чемпіон Європи-2016 очолив збірну Польщі

Фото: Фернанду Сантуш віддав 8 років збірній Португалії (facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Антон Федорців

Польський футбольний союз визначився з головним тренером національної команди. Вакантну посаду обійняв Фернанду Сантуш.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

68-річний фахівець поведе "Кадру" в кваліфікацію до чемпіонату Європи-2024. У групі E відбору поляки зустрінуться зі збірними Чехії, Молдови, Албанії та Фарерських островів.

Для Сантуша збірна Польщі – третя національна команда в тренерській кар'єрі. У 2010-2014 рр. він працював із Грецією, а наступні 8 років тренував головну команду на батьківщині. Зі збірною Португалії тренер тріумфував на Євро-2016 та в Лізі націй 2018/19.

Сантуш працюватиме з "біло-червоними" мінімум два цикли. Його контракт із місцевою асоціацією підписаний до літа 2026 року. Разом із іменитим фахівцем у таборі збірної Польщі працюватиме і його тренерський штаб.

Сантуш став третім іноземцем на чолі "Кадри" в історії. Раніше з національною командою працювали нідерландець Лео Бенгаккер і португалець Паулу Соуза. Найвищим досягненням збірної залишаються бронзові нагороди ЧС-1974 і Мундіалю-1982.

До слова, раніше Петраков очолив збірну Вірменії після відставки з національної команди України.

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