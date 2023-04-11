Чемпіон Англії-2016 підшукав тренера на кінцівку сезону АПЛ

52-річний фахівець очолив претендента на виліт. За 8 турів до кінця першості "Лестер" іде на 19-й сходинці АПЛ. Відставання від рятівної позиції, щоправда, лише 2 очки.

Сміт став керманичем "лисиць" до кінця сезону. До тренерського штабу англійця увійшли колишній коуч "Лестера" Крейг Шекспір і легенда "Челсі" Джон Террі. У вівторок новий менеджер розпочне підготовку команди до поєдинку 31-го туру чемпіонату Англії проти "Манчестер Сіті".

"Лисиці" мають непростий календар до завершення сезону 2022/23. Окрім двобою з "містянами", на них очікують зустрічі з міцним "Фулхемом", нестабільним "Ліверпулем" і претендентом на зону Ліги чемпіонів "Ньюкаслом". Також "Лестер" гратиме проти конкурентів у боротьбі за виживання – "Вулверхемптоном", "Лідсом", "Евертоном" і "Вест Хемом".

Хто такий Дін Сміт

Колишній футболіст, а після завершення ігрової кар'єри – тренер. Розпочав у січні 2005 року з роботи з молоддю в "Лейтон Орієнті". Пізніше став асистентом головного тренера, а влітку 2009-го очолив молодіжний департамент рідного "Волсолла".

У 2011-2015 рр. тренував "сідельників", а наступні три роки провів на чолі "Брентфорда". Восени 2018-го очолив "Астон Віллу" та зумів відразу повернути бірмінгемців до АПЛ. Вийшов із "вілланами" до фіналу Кубка ліги 2019/20. Був звільнений у листопаді 2021-го.

Посеред сезону 2021/22 очолив "Норвіч" і не зміг врятувати "канарок" від вильоту з Прем'єр-ліги. Посередній старт сезону в Чемпіоншипі коштував Сміту посади і на "Керроу Роуд".