Чемпион Англии-2016 подыскал тренера на концовку сезона АПЛ

52-летний специалист возглавил претендента на вылет. За 8 туров до конца первенства "Лестер" идет на 19-й строчке АПЛ. Отставание от спасительной позиции, правда, всего 2 очка.

Смит стал наставником "лис" до конца сезона. В тренерский штаб англичанина вошли бывший коуч "Лестера" Крэйг Шекспир и легенда "Челси" Джон Терри. Во вторник новый менеджер приступит к подготовке команды к поединку 31-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити".

У "лис" непростой календарь до завершения сезона 2022/23. Кроме поединка с "горожанами", их ожидают встречи с крепким "Фулхэмом", нестабильным "Ливерпулем" и претендентом на зону Лиги чемпионов "Ньюкаслом". Также "Лестер" сыграет против конкурентов в борьбе за выживание – "Вулверхэмптоном", "Лидсом", "Эвертоном" и "Вест Хэмом".

Кто такой Дин Смит

Бывший футболист, а после завершения игровой карьеры – тренер. Начал в январе 2005 года с работы с молодежью в "Лейтон Ориенте". Позже стал ассистентом главного тренера, а летом 2009-го возглавил молодежный департамент родного "Уолсолла".

В 2011-2015 гг. тренировал "шорников", а следующие три года провел во главе "Брентфорда". Осенью 2018-го возглавил "Астон Виллу" и сумел сразу вернуть бирмингемцев в АПЛ. Вышел с "вилланами" в финал Кубка лиги 2019/20. Был уволен в ноябре 2021-го.

Посреди сезона 2021/22 возглавил "Норвич" и не смог спасти "канареек" от вылета из Премьер-лиги. Посредственный старт сезона в Чемпионшипе стоил Смиту должности и на "Кэрроу Роуд".