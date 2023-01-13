"Челсі" зібрав цілий склад у лазареті: хто в списку жертв епідемії травм

Напередодні лондонський "Челсі" не тільки програв дербі від "Фулхема" (1:2), а й зазнав чергових кадрових втрат. На лікуванні перебувають 11 футболістів "синіх".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Premier Injuries.
Хавбек Деніс Закарія поповнив лазарет лондонців. У другому таймі поєдинку проти "Фулхема" він зазнав ушкодження стегна та був замінений Жоржинью.
Швейцарець став 11-м травмованим виконавцем "Челсі". Тренерський штаб "синіх" на чолі з Гремом Поттером міг би сформувати з хворих футболістів окремий стартовий склад. У лазареті нині перебувають голкіпер Менді, оборонці Джеймс, Фофана та Чілвелл, півзахисники Канте, Лофтус-Чік і Закарія, вінгери Стерлінг і Пулішіч, а також форварди Обамеянг і Броя.
Окрім того, зимовий новачок лондонців Жоау Феліш був вилучений. Оскільки португалець отримав пряму червону картку, то пропустить найближчі 3 матчі "Челсі" на внутрішній арені. Поттер змушений випускати в основі резервістів на кшталт 18-річного оборонця Холла.
Епідемія травм у лавах "синіх" – одна з причин незадовільних результатів "Челсі" в чемпіонаті Англії. Лондонці здобули лише 2 перемоги за останні 10 матчів АПЛ. Наразі команда Поттера йде десятою у турнірній таблиці та відстала від зони Ліги чемпіонів на 10 очок.
До слова, раніше "Манчестер Сіті" зазнав поразки від "Саутгемптона" та покинув Кубок ліги.
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