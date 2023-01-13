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"Челси" собрал целый состав в лазарете: кто в списке жертв эпидемии травм

Фото: Денис Закария (второй слева) присоединился к списку травмированных (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорцив

Накануне лондонский "Челси" не только проиграл дерби от "Фулхэма" (1:2), но и понес очередные кадровые потери. На лечении находятся 11 футболистов "синих".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Premier Injuries.

Хавбек Денис Закария пополнил лазарет лондонцев. Во втором тайме поединка против "Фулхэма" он получил повреждение бедра и был заменен Жоржинью.

Швейцарец стал 11-м травмированным исполнителем "Челси". Тренерский штаб "синих" во главе с Грэмом Поттером мог бы сформировать из заболевших футболистов отдельный стартовый состав. В лазарете ныне находятся голкипер Менди, защитники Джеймс, Фофана и Чилуэлл, полузащитники Канте, Лофтус-Чик и Закария, вингеры Стерлинг и Пулишич, а также форварды Обамеянг и Броя.

Кроме того, зимний новичок лондонцев Жоау Фелиш был удален. Поскольку португалец получил прямую красную карточку, то пропустит ближайшие 3 матча "Челси" на внутренней арене. Поттер вынужден выпускать в основе резервистов вроде 18-летнего защитника Холла.

Эпидемия травм в рядах "синих" – одна из причин неудовлетворительных результатов "Челси" в чемпионате Англии. Лондонцы одержали всего 2 победы в последних 10-ти матчах АПЛ. В данный момент команда Поттера идет десятой в турнирной таблице и отстала от зоны Лиги чемпионов на 10 очков.

К слову, ранее "Манчестер Сити" потерпел поражение от "Саутгемптона" и покинул Кубок лиги.

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Челси