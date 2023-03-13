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"Челсі" задумав продати 11 футболістів: відома доля конкурентів Мудрика

Фото: Кай Гаверц і Матео Ковачіч можуть завершити виступи в "Челсі" (facebook.com/ChelseaFC)
Автор: Антон Федорців

Менеджмент лондонського "Челсі" запланував масштабну кадрову чистку на літнє трансферне вікно. "Стемфорд Брідж" може покинути ціла команда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Athletic.

"Сині" по завершенні сезону виставлять на трансфер 11 виконавців. Боси лондонців прагнуть зменшити зарплатну відомість і покращити кадровий баланс після купівлі гравців на 611 млн євро впродовж року.

"Челсі" готовий вислухати пропозиції щодо оборонців Чілвелла та Аспілікуети, хавбеків Маунта, Ковачіча, Лофтуса-Чіка, Галлахера, вінгерів Пулішіча, Зієша та Стерлінга, універсала Гаверца та форварда Обамеянга. Виграти від "чистки" повинен українець Михайло Мудрик. На "Стемфорд Брідж", вочевидь, не розраховують на його конкурента Стерлінга. Окрім того, ліворуч в атаці також можуть зіграти Пулішіч і Маунт.

У вихідні Мудрик повернувся до старту "Челсі" на поєдинок АПЛ проти "Лестера" (3:1). Український вінгер уперше за 5 матчів вийшов із перших хвилин, записав до свого активу асист і покинув поле на 82-й хвилині. Його трансфер коштував "синім" 70 млн євро.

Наразі результати "Челсі" в сезоні 2022/23 не надто переконливі. Лондонці пробилися у чвертьфінал Ліги чемпіонів, але в англійській першості посідають лише 10-те місце з відставанням від топ-четвірки на 11 пунктів. У Кубку ліги та Кубку Англії "сині" припинили виступи в 3-му раунді.

До слова, раніше розібрали казковий шлях "Грімсбі Таун" в Кубку Англії 2022/23.

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