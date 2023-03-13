"Челси" задумал продать 11 футболистов: известна судьба конкурентов Мудрика

"Синие" по завершении сезона выставят на трансфер 11 исполнителей. Боссы лондонцев стремятся снизить зарплатную ведомость и улучшить кадровый баланс после покупки игроков на 611 млн евро в течение года.

"Челси" готов выслушать предложения по защитникам Чилуэллу и Аспиликуэте, хавбекам Маунту, Ковачичу, Лофтусу-Чику, Галлахеру, вингерам Пулишичу, Зиешу и Стерлингу, универсалу Хаверцу и форварду Обамеянгу. Выиграть от "чистки" должен украинец Михаил Мудрик. На "Стэмфорде Бридж", очевидно, не рассчитывают на его конкурента Стерлинга. Кроме того, слева в атаке также могут сыграть Пулишич и Маунт.

В выходные Мудрик вернулся в старт "Челси" на поединок АПЛ против "Лестера" (3:1). Украинский вингер впервые за 5 матчей вышел с первых минут, записал в свой актив ассист и покинул поле на 82-й минуте. Его трансфер обошелся "синим" в 70 млн евро.

Пока результаты "Челси" в сезоне 2022/23 не слишком убедительны. Лондонцы пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов, но в английском первенстве занимают лишь 10-е место с отставанием от топ-четверки в 11 пунктов. В Кубке лиги и Кубке Англии "синие" прекратили выступления в 3-м раунде.