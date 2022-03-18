"Челси" встретится с "Реалом" и еще 3 пары: результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

УЕФА провел жеребьевку финальной стадии Лиги чемпионов 2021/22. Борьбу за трофей продолжают "Атлетико", Бавария", "Бенфика", "Вильярреал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Реал Мадрид" и "Челси".

Действующий победитель турнира – лондонский "Челси" – в 1/4 финала померяется силами с мадридским "Реалом". Другое англо-испанское противостояние сформировали "Манчестер Сити" и мадридский "Атлетико". Лиссабонская "Бенфика" с Романом Яремчуком в составе встретится с "Ливерпулем". А мюнхенская "Бавария" проэкзаменует "Вильярреал".

Первые четвертьфинальные матчи состоятся 5-6 апреля, ответные – 12-13 апреля. В полуфиналах 26-27 апреля и 3-4 мая сойдутся победители первой-второй и третьей-четвертой пар соответственно. Финал Лиги чемпионов сыграют 28 мая на "Стад де Франс".