UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Челси" встретится с "Реалом" и еще 3 пары: результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

Фото: Мадридский "Реал" в 1/8 финала выбил ПСЖ (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорцив

В швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов. Своих соперников узнали восемь лучших команд Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

УЕФА провел жеребьевку финальной стадии Лиги чемпионов 2021/22. Борьбу за трофей продолжают "Атлетико", Бавария", "Бенфика", "Вильярреал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Реал Мадрид" и "Челси".

Действующий победитель турнира – лондонский "Челси" – в 1/4 финала померяется силами с мадридским "Реалом". Другое англо-испанское противостояние сформировали "Манчестер Сити" и мадридский "Атлетико". Лиссабонская "Бенфика" с Романом Яремчуком в составе встретится с "Ливерпулем". А мюнхенская "Бавария" проэкзаменует "Вильярреал".

Первые четвертьфинальные матчи состоятся 5-6 апреля, ответные – 12-13 апреля. В полуфиналах 26-27 апреля и 3-4 мая сойдутся победители первой-второй и третьей-четвертой пар соответственно. Финал Лиги чемпионов сыграют 28 мая на "Стад де Франс".

Напомним, что "Динамо" U-19 может сыграть матч Юношеской лиги УЕФА в Швейцарии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АтлетикоБаварияЛиверпульМанчестер СитиРеалЧелсиБенфикаФутболЛига Чемпионов