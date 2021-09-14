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"Челси" явный фаворит в матче с "Зенитом": прогноз букмекеров

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Лондон, Вторник 14 сентября 2021 12:45
"Челси" явный фаворит в матче с "Зенитом": прогноз букмекеров Фото: Ромелу Лукаку считают наиболее вероятным автором гола в матче между "Челси" и "Зенитом" (twitter.com/UEFAcom_ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня действующий обладатель кубка Лиги чемпионов лондонский "Челси" стартует матчем с российским "Зенитом" в новом сезоне. Букмекеры абсолютно уверены в успехе лондонцев.

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На победу "Челси" дают коэффициент 1.23 (79%), тогда как в успех "Зенита" практически не верят - 15.50 (6%). Ничейный исход матча, по прогнозам букмекеров, также маловероятный результат - 6.60 (15%).

Самым реальным счетом называют 2:0 в пользу "Челси" - 5.00. При этом букмекеры больше шансов дают на то, что "Зенит" в этом матче голов не забьет и вовсе - на "сухую" победу "Челси" дают 1.52, тогда как на победу лондонцев при забитом голе россиян - 3.20.

Ориентировочные составы

"Челси": Менди - Аспиликуэта, Тьяго Силва, Рюдигер - Джеймс, Ковачич, Жоржиньо, Алонсо - Хаверц, Лукаку, Маунт

"Зенит": Крицюк - Кузяев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Круговой - Малком, Клаудиньо, Вендер - Ерохин, Азмун

Где смотреть

Матч состоится в 22:00 по Киеву в Лондоне. Транслировать поединок будут на платформе MEGOGO.

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