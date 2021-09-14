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"Челсі" явний фаворит у матчі з "Зенітом": прогноз букмекерів

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Лондон, Вівторок 14 вересня 2021 12:45
"Челсі" явний фаворит у матчі з "Зенітом": прогноз букмекерів Фото: Ромелу Лукаку вважають найбільш імовірним автором гола в матчі між "Челсі" і "Зенітом" (twitter.com/UEFAcom_ru)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні чинний володар кубка Ліги чемпіонів лондонський "Челсі" стартує матчем з російським "Зенітом" в новому сезоні. Букмекери абсолютно впевнені в успіху лондонців.

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На перемогу "Челсі" дають коефіцієнт 1.23 (79%), тоді як в успіх "Зеніту" практично не вірять - 15.50 (6%). Нічийний результат матчу, за прогнозами букмекерів, також малоймовірний результат - 6.60 (15%).

Найреальнішим рахунком називають 2: 0 на користь "Челсі" - 5.00. При цьому букмекери більше шансів дають на те, що" Зеніт "в цьому матчі голів не заб'є і зовсім - на "суху" перемогу "Челсі" дають 1.52, тоді як на перемогу лондонців при забитому голі росіян - 3.20.

Орієнтовні склади

"Челсі": Менді - Аспілікуета, Тьяго Сілва, Рюдігер - Джеймс, Ковачич, Жоржиньо, Алонсо - Гаверц, Лукаку, Маунт

"Зеніт": Крицюк - Кузяєв, Чистяков, Ракицький, Дуглас Сантос, Круговий - Малком, Клаудіньо, Вендер - Єрохін, Азмун

Де дивитися

Матч відбудеться о 22: 00 за Києвом у Лондоні. Транслювати поєдинок будуть на платформі MEGOGO.

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