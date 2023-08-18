"Челсі" витратив понад 60 мільйонів на таланта з одним дорослим сезоном

19-річний хавбек став черговим коштовним підписанням американських власників "синіх". Лондонці виграли конкуренцію за бельгійця у "Ліверпуля".

Лавія уклав із "Челсі" контракт на 7 років. "Сотон" отримав за відкриття минулого сезону англійської Прем'єр-ліги 62,1 млн євро. На "Стемфорд Брідж" центрхав виступатиме під 45-м номером.

"Я неймовірно щасливий приєднатися до "Челсі" та стати частиною цього захопливого проекту. Це дивовижний клуб із чудовою історією, і я дуже радий почати. Не можу дочекатися знайомства з усіма моїми новими одноклубниками та створити хімію задля досягнення великих результатів", – заявив Лавія.

Бельгійський півзахисник виховувався у структурі "Андерлехта" та "Манчестер Сіті". У сезоні 2021/22 провів за "містян" по одному поєдинку в Кубку Англії та Кубку англійської ліги. Натомість у минулій кампанії зіграв 34 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 1 асист.

"Челсі" в міжсезоння-2023

1 липня новим керманичем "синіх" став Маурісіо Почеттіно. Він покликаний повернути лондонців на вершину АПЛ після невдалого попереднього сезону з фінішем на 12-й сходинці чемпіонату.

Перед підписанням Кайседо "Челсі" оформив ще 7 трансферів. За бразильця Ангело, французів Дісасі, Угочукву та Нкунку, сенегальця Джексона, іспанця Санчеса та еквадорця Кайседо лондонці заплатили в сумі понад 300 млн євро. Продали "сині" футболістів на понад 250 мільйонів.

"Челсі" провів 5 спарингів, у яких не зазнав жодної поразки. Перемоги "сині" здобули над "Рексемом" (5:0), "Брайтоном" (4:3) та "Фулхемом" (2:0). На старті ж чемпіонату Англії лондонці розійшлися миром із "Ліверпулем" (1:1).