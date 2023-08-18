"Челси" потратил свыше 60 миллионов на таланта с одним взрослым сезоном

19-летний хавбек стал очередным весомым подписанием американских владельцев "синих". Лондонцы выиграли конкуренцию за бельгийца у "Ливерпуля".

Лавия заключил с "Челси" контракт на 7 лет. "Сотон" получил за открытие прошлого сезона английской Премьер-лиги 62,1 млн евро. На "Стэмфорд Бридж" центрхав будет выступать под 45-м номером.

"Я невероятно счастлив присоединиться к "Челси" и стать частью этого увлекательного проекта. Это удивительный клуб с замечательной историей, и я очень рад начать. Не могу дождаться знакомства со всеми моими новыми одноклубниками и создать химию для достижения больших результатов", – заявил Лавия.

Бельгийский полузащитник воспитывался в структуре "Андерлехта" и "Манчестер Сити". В сезоне 2021/22 провел за "горожан" по одному поединку в Кубке Англии и Кубке английской лиги. В прошедшей кампании сыграл 34 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 1 ассист.

"Челси" в межсезонье-2023

1 июля новым наставником "синих" стал Маурисио Почеттино. Он призван вернуть лондонцев на вершину АПЛ после неудачного предыдущего сезона с финишем на 12-й строчке чемпионата.

Перед подписанием Кайседо "Челси" оформил еще 6 трансферов. За бразильца Ангело, французов Дисаси, Угочукву и Нкунку, сенегальца Джексона, испанца Санчеса и эквадорца Кайседо лондонцы заплатили свыше 300 млн евро. Продали "синие" футболистов более чем на 250 миллионов.

"Челси" провел 5 спаррингов, в которых не потерпел ни одного поражения. Победы "синие" одержали над "Рексемом" (5:0), "Брайтоном" (4:3) и "Фулхэмом" (2:0). На старте же чемпионата Англии лондонцы разошлись миром с "Ливерпулем" (1:1).