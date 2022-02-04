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"Челси" станет испытуемым технологического эксперимента ФИФА: подробности

Автор: Андрей Вырва

На клубном чемпионате мира в Абу-Даби ФИФА опробует новую технологию под названием "робот-арбитр". Система будет применена в матчах с участием лондонского "Челси".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daylimail.

Данная технология будет фиксировать офсайд всего за полсекунды, "робот" состоит из 12 камер закрепленных на крыше арены. Технология следит за положением игроков и анимирует скелет футболистов из 29 точек. Акцент будет делаться на руках и ногах игроков. "Робот-арбитр" сигнализирует о положении вне игры непосредственно в комнату VAR. Видеоассистенты рефери будут сообщать арбитру в поле о решении в наушник.

ФИФА надеется полностью опробовать его вовремя, к чемпионату мира этого года, после успешного испытания на недавнем Кубке арабских стран, который также проходил в Катаре.

По данным ФИФА, новая технология обладает потенциалом предоставить новые идеи для тренеров, медицинского персонала и болельщиков.

Напомним, что Виталия Миколенко в "Эвертоне" будет тренировать легендарный левый защитник сборной Англии Эшли Коул.

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Футбол