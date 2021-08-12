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"Челси" в серии пенальти обыграло "Вильярреал" и стало обладателем Суперкубка УЕФА

Автор: Игорь Литвиненко

"Челси" - обладатель Суперкубка УЕФА. "Аристократы" в борьбе за трофей в серии пенальти обыграли "Вильярреал" - 6:5 (1:1 основное время).

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Материал подготовлен при поддержке БК Favbet.
"Челси" со старта захватило инициативу и в середине первой половины смогла аккумулировать преимущество в гол. Маркос Алонсо на 27-й минуте запустил по флангу Хавертца, а тот прострелил в район 7-ми метров на Зиеша. Марокканец пробил в касание и мяч рикошетом от газона перелетел кипера "Вильярреала" и влетел в сетку - 1:0.

После гола "аристократы" продолжили играть с позиции силы, но на перерыв команды могли уйти при равном счете. На последней компенсированной минуте к первому тайму Альберто Морено пробивал с лету метров с шести, но его выстрел пришелся в перекладину.

Во втором тайме "желтая субмарина" стала действовать более агрессивно и активно впереди и таки счет сравняла. Сперва удар Жерара Морено пришелся в стойку, но на 73-й минуте мяч оказался в сетке ворот Менди. Тот же Морено обыгрался в стеночку в штрафной с Дией и пробил над кипером "Челси" - 1:1.

В итоге основное время так и завершилось, а за ним и два овертайма. Судьба Суперкубка УЕФА решалась в серии пенальти. Причем за минуту до конца овертайма наставник "Челси" Томас Тухель сменил своего вратаря Менди на Аррисабалагу. И он стал героем серии пенальти, потащив седьмой пенальти от Рауля Альбиоля.

Отметим, в прошлом сезоне "Челси" стал обладателем кубка Лиги чемпионов, а "Вильярреал" - Лиги Европы.

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