"Челсі" в серії пенальті обіграло "Вільярреал" і стало володарем Суперкубка УЄФА

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"Челсі" зі старту захопило ініціативу і в середині першої половини змогла акумулювати перевагу в гол. Маркос Алонсо на 27-й хвилині запустив по флангу Хавертца, а той прострілив в район 7-ми метрів на Зіеша. Марокканець пробив у дотик і м'яч рикошетом від газону перелетів кіпера "Вільярреала" і влетів у сітку - 1:0.

Після голу "аристократи" продовжили грати з позиції сили, але на перерву команди могли піти при рівному рахунку. На останній компенсованій хвилині до першого тайму Альберто Морено пробивав з льоту метрів з шести, але його постріл припав у поперечину.

У другому таймі "Жовта субмарина" стала діяти більш агресивно й активно попереду і таки рахунок зрівняла. Спершу удар Жерара Морено припав у стійку, але на 73-й хвилині м'яч опинився в сітці воріт Менді. Той же Морено обігрався в стіночку в штрафному з дією і пробив над кіпером "Челсі" - 1:1.

У підсумку основний час так і завершився, а за ним і два овертайми. Доля Суперкубка УЄФА вирішувалася в серії пенальті. Причому за хвилину до кінця овертайму наставник "Челсі" Томас Тухель змінив свого воротаря Менді на Аррісабалагу. І він став героєм серії пенальті. Перша помилка була якраз у виконанні гравця "Челсі" Хавертца, але потім Аррісабалага відіграв різницю, відбивши удар Манді. А потім відбив і сьомий удар від капітана "Вільярреала" Рауля Альбіоля, тоді як гравці англійського клубу більше не помилялися - 6:5 перемога "Челсі" по пенальті.

Це другий завойований Суперкубок УЄФА для лондонців. До цього він тричі поспіль поступався в боротьбі за трофей. Перший кубок "Челсі" завоювало в далекому 1998 році.

Відзначимо, в минулому сезоні "Челсі" став володарем кубка Ліги чемпіонів, а "Вільярреал" - Ліги Європи.