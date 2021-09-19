"Челси" разгромило "Тоттенхэм" в центральном матче тура АПЛ

Хотя и "Тоттенхэм" , и "Челси" действовали достаточно активно, но реальных моментов для гола в первые 45 минут клубы не имели. Но уже на старте второй половины счет был открыт. Сперва чуть не отметился защитник "Челси" Маркос Алонсо, который с лету пробивал под перекладину ворот Уго Льориса после длинной передачи в штрафную, но кипер "шпор" свою команду спас. А уже на 49-й минуте после подачи с углового все того же Алонсо Тьяго Силва выиграл верховую борьбу и головой переправил мяч в нижний угол ворот "Тоттенхэма" - 1:0 в пользу "Челси".

На этом напор "аристократов" не закончился, и еще спустя три минуты "Тоттенхэм" пришлось спасать уже центрбэку Эрику Дайеру, который практически на линии ворот заблокировал удар Алонсо. Но все же "Челси" смогло забить во второй раз. Канте получил мяч "шпор" после коллективного отбора "синих" возле чужой штрафной и пробил метров с 25-ти. Круглый на пути к воротам зацепил Дайера и от штанги пересек линию ворот Льориса - 2:0.

А уже в компенсированное время Антонио Рюдигер довел счет до разгромного, откликнувшись на передачу Вернера - 3:0.

Победа с таким счетом позволила "Челси" набрать 13 очков и остаться в группе лидеров. Столько же баллов имеет "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", при этом у "аристократов" и "мерсисайдцев" одинаковая разница голов.