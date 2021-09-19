"Челсі" розгромило "Тоттенхем" у центральному матчі туру АПЛ

Хоча і "Тоттенхем", і" Челсі " діяли досить активно, але реальних моментів для голу в перші 45 хвилин клуби не мали. Але вже на старті другої половини рахунок був відкритий. Спершу мало не відзначився захисник " Челсі "Маркос Алонсо, який з льоту пробивав під поперечину воріт Уго Льоріса після довгої передачі в штрафну, але кіпер" шпор " свою команду врятував. А вже на 49 - й хвилині після подачі з кутового все того ж Алонсо Тьяго Сілва виграв верхову боротьбу і головою переправив м'яч у нижній кут воріт "Тоттенхема" - 1:0 на користь "Челсі".

На цьому натиск "аристократів" не закінчився, і ще через три хвилини "Тоттенхем" довелося рятувати вже центрбеку Еріку Дайеру, який практично на лінії воріт заблокував удар Алонсо. Але все ж "Челсі" змогло забити вдруге. Канте отримав м'яч "шпор" після колективного відбору "синіх" біля чужого штрафного майданчика і пробив метрів з 25-ти. Круглий на шляху до воріт зачепив Дайєра і від штанги перетнув лінію воріт Льоріса-2: 0.

А вже в компенсований час Антоніо Рюдігер довів рахунок до розгромного, відгукнувшись на передачу Вернера - 3:0.

Перемога з таким рахунком дозволила "Челсі" набрати 13 очок і залишитися в групі лідерів. Стільки ж балів має "Ліверпуль" і "Манчестер Юнайтед", при цьому у "аристократів" і "мерсисайдців" однакова Різниця голів.