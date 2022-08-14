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"Челсі" розписав бойову нічию з "Тоттенхемом" із вилученнями тренерів обох команд

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Лондон, Неділя 14 серпня 2022 20:35
"Челсі" розписав бойову нічию з "Тоттенхемом" із вилученнями тренерів обох команд Фото: Каліду Кулібалі оформив перший м'яч за "Челсі" (twitter.com/premierleague)
Автор: Антон Федорців

Лондонський "Челсі" не зміг втримати переможний рахунок у столичному протистоянні з "Тоттенхемом" у рамках 2-го туру англійської Прем'єр-ліги (2:2).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Прем'єр-ліга, 2-й тур

"Челсі" – "Тоттенхем" – 2:2

Голи: Кулібалі, 19, Джеймс, 77 – Хьойберг, 68, Кейн, 90+6

Господарі повели в рахунку, змарнувавши момент якраз перед голом – Хаверц пробив у дальній кут, але Льоріс перевів м'яч на кутовий. Та на стандарті спрацювала зв'язка новачків. Це Кукурелья зряче подав, а Кулібалі розкішно пробив з льоту – 1:0.

"Шпори" відреагували нагодою Сессеньйона. Та вінгер гостей після вривання до штрафного майданчика примудрився пробити прямісінько в Менді. А ось нових реальних можливостей забити для "Тоттенхема" довелося чекати до другого тайму.

Уже на старті 45-хвилинки Сон вирвався на ударну позицію після передачі Кейна, але переграти голкіпера "Челсі" не зумів. Згодом команди обмінялися моментами: Стерлінг пробив значно вище воріт після відскоку, а Кейн утік від оборонців і намагався поцілити в дальній кут, але промахнувся.

Зрівняли рахунок "шпори" на 68-й хвилині. Активний пресинг гостей призвів до втрати "синіми" м'яча на власній половині, Девіс підхопив і відкинув на Хьойберга – данець більярдним пострілом влучив точнісінько в кут – 1:1!

Пропустивши м'яч у простій ситуації, "Челсі" побіг відігруватися. Посилений тиск команди Тухеля швидко дав плоди. Канте пасом із глибини знайшов у межах карної зони Стерлінга, який миттєво відкинув у вільну зону Джеймсу – фулбек не підвів.

Однак, у нервовій кінцівці поєдинку "Тоттенхем" таки зумів вирвати нічию. В останній атаці "шпор" Перішіч подав кутовий на ближню стійку, де Кейн виграв другий поверх і підправив м'яч під стійку дальню – 2:2!

Після фінального свистка ледь не влаштували бійку головні тренери команди, які до цього влаштували сварку після першого гола "Тоттенхема". Штовханина за участю персоналу й гравців обох команд завершилася вилученнями Конте та Тухеля.

Нагадаємо, що "Манчестер Юнайтед" розгромно програв "Брентфорду" й опустився на 20-те місце АПЛ.

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