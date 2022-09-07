"Челси" простился с Тухелем после поражения в Загребе

Роковой для немецкого специалиста стало поражение от загребского "Динамо" (0:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. На "Стэмфорде Бридж" он проработал всего 1,5 года.

Тухелю не простили неубедительный старт сезона от "Челси". Лондонцы набрали 10 очков за шесть стартовых туров английской Премьер-лиги. В частности, "синие" потерпели поражение от "Лидса" (0:3) и "Саутгемптона" (1:2).

В январе 2021-го Тухель возглавил "Челси" после отставки Фрэнка Лэмпарда. Немец быстро сумел перестроить команду и завоевал с лондонцами кубок Лиги чемпионов 2020/21. Позже "Челси" с ним во главе триумфовал в Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира.

Летом английский гранд сменил владельца. Скандальный российский олигарх Роман Абрамович продал клуб группе инвесторов из США во главе с Тоддом Боли.