"Челсі" продав зіркового оборонця на Близький Схід за півціни

32-річний оборонець покинув "Стемфорд Брідж" усього після року виступів у чемпіонаті Англії. Минулого літа "сині" виклали за сенегальця 38 млн євро.

Кулібалі підписав 3-річний контракт із "Аль-Хілялем". За ветерана "Челсі" отримав на 15 млн у євровалюті менше, ніж заплатив "Наполі" торік – лише 23 мільйони. Для аравійського гранда сенегальський центрбек став другим підписанням із АПЛ після хавбека збірної Португалії Рубена Невеша (55 млн).

Для "Челсі" ж Кулібалі став п'ятим виконавцем, який покинув лондонський колектив у літнє трансферне вікно. Раніше "сині" відмовилися від орендованих Закарії та Феліша, а також відпустили вільними агентами півзахисників Канте та Бакайоко. Єдине придбання – нападник РБ "Лейпциг" Крістофер Нкунку.

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Цьогоріч аравійські клуби націлилися підписувати зірок першої величини. 1 січня контракт із "Аль-Насром" підписав п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду.

Влітку в чемпіонат прибули чемпіон світу-2018 Н'Голо Канте, лідер "Вулверхемптона" Рубен Невеш і капітан мадридського "Реала" Карім Бензема. "Аль-Хіляль" також намагався переманити аргентинця Ліонеля Мессі. Утім, семиразовий володар "Золотого м'яча" обрав американський "Інтер Маямі".

Із аравійськими грандами чутки пов'язують інших європейських іменитих футболістів. "Аль-Наср" веде перемовини про купівлю хавбека Брозовіча ("Інтер") та нападника Грізманна ("Атлетіко"), "Аль-Хіляль" – про трансфери оборонця Спінаццоли ("Рома"), хавбеків Верратті (ПСЖ) і Бернарду ("Манчестер Сіті"), форвардів Таремі ("Порту") та Морати ("Атлетіко").