UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Челсі" продав зіркового оборонця на Близький Схід за півціни

Фото: Каліду Кулібалі одягнув футболку "Аль-Хіляля" (facebook.com/AlhilalFC)
Автор: Антон Федорців

Керівництво лондонського "Челсі" продовжило кадрову чистку. З команди пішов досвідчений центрбек Каліду Кулібалі, який відтепер виступатиме за аравійський "Аль-Хіляль".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

32-річний оборонець покинув "Стемфорд Брідж" усього після року виступів у чемпіонаті Англії. Минулого літа "сині" виклали за сенегальця 38 млн євро.

Кулібалі підписав 3-річний контракт із "Аль-Хілялем". За ветерана "Челсі" отримав на 15 млн у євровалюті менше, ніж заплатив "Наполі" торік – лише 23 мільйони. Для аравійського гранда сенегальський центрбек став другим підписанням із АПЛ після хавбека збірної Португалії Рубена Невеша (55 млн).

Для "Челсі" ж Кулібалі став п'ятим виконавцем, який покинув лондонський колектив у літнє трансферне вікно. Раніше "сині" відмовилися від орендованих Закарії та Феліша, а також відпустили вільними агентами півзахисників Канте та Бакайоко. Єдине придбання – нападник РБ "Лейпциг" Крістофер Нкунку.

Що відомо про Професійну лігу Саудівської Аравії

Цьогоріч аравійські клуби націлилися підписувати зірок першої величини. 1 січня контракт із "Аль-Насром" підписав п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду.

Влітку в чемпіонат прибули чемпіон світу-2018 Н'Голо Канте, лідер "Вулверхемптона" Рубен Невеш і капітан мадридського "Реала" Карім Бензема. "Аль-Хіляль" також намагався переманити аргентинця Ліонеля Мессі. Утім, семиразовий володар "Золотого м'яча" обрав американський "Інтер Маямі".

Із аравійськими грандами чутки пов'язують інших європейських іменитих футболістів. "Аль-Наср" веде перемовини про купівлю хавбека Брозовіча ("Інтер") та нападника Грізманна ("Атлетіко"), "Аль-Хіляль" – про трансфери оборонця Спінаццоли ("Рома"), хавбеків Верратті (ПСЖ) і Бернарду ("Манчестер Сіті"), форвардів Таремі ("Порту") та Морати ("Атлетіко").

До слова, раніше "Інтер Маямі" оголосив про перехід Бускетса з іспанської "Барселони".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧелсиЧемпіонат Англії