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"Челси" в плену неудач. Глобальная сеть пиццерий поиздевалась над Мудриком и Ко

Лондон, Понедельник 25 сентября 2023 10:44
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"Челси" в плену неудач. Глобальная сеть пиццерий поиздевалась над Мудриком и Ко Фото: "Синие" не знают вкуса побед осенью (facebook.com/ChelseaFC)
Автор: Антон Федорцив

Британская ветвь всемирно известной сети Domino's Pizza тонко посмеялась над очередной неудачей лондонского "Челси" в английской Премьер-лиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

Накануне английский гранд проиграл "Астон Вилли" в 6-м туре чемпионата Англии. Единственный мяч во встрече провел форвард бирмингемцев Олли Уоткинс.

"Челси" традиционно вывел текстовую трансляцию поединка в соцсетях. На 73-й минуте "синие" отрапортовали о голе "Виллы". В комментарии лондонцы нарвались на троллинг профиля Domino's Pizza UK.

"Мы доставили ориентировочно 852 609 пицц с тех пор, как "Челси" забивал гол", – написал креативный SMM-щик сети пиццерий.

Безголевая серия "синих" началась после международной паузы. "Челси" дважды минимально проиграл ("Ноттингем", "Астон Вилла") и свел вничью поединок против "Борнмута" (0:0). Последняя победа лондонцев датирована 25 августа, когда "Челси" разгромил "Лутон" (3:0).

К слову, накануне "Арсенал" разошелся ничьей с "Тоттенхэмом" в дерби Северного Лондона.

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Челси Чемпионат Англии пиццерия
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