"Челси" в плену неудач. Глобальная сеть пиццерий поиздевалась над Мудриком и Ко

Накануне английский гранд проиграл "Астон Вилли" в 6-м туре чемпионата Англии. Единственный мяч во встрече провел форвард бирмингемцев Олли Уоткинс.

"Челси" традиционно вывел текстовую трансляцию поединка в соцсетях. На 73-й минуте "синие" отрапортовали о голе "Виллы". В комментарии лондонцы нарвались на троллинг профиля Domino's Pizza UK.

"Мы доставили ориентировочно 852 609 пицц с тех пор, как "Челси" забивал гол", – написал креативный SMM-щик сети пиццерий.

Безголевая серия "синих" началась после международной паузы. "Челси" дважды минимально проиграл ("Ноттингем", "Астон Вилла") и свел вничью поединок против "Борнмута" (0:0). Последняя победа лондонцев датирована 25 августа, когда "Челси" разгромил "Лутон" (3:0).

We’ve delivered about 852,609 pizzas since Chelsea last scored a goal.