"Челсі" підписав спадкоємця Роналду на повноцінній основі

24-річний піренеєць вдруге перебрався в лави "синіх". Він вже захищав кольори лондонців у другій половині сезону 2022/23.

Фелікс уклав із "Челсі" контракт на 7 років. Трансфер португальця коштував англійському гранду 52 млн євро. На "Стемфорд Брідж" він зможе закрити позиції лівого вінгера, відтягнутого нападника та центрфорварда. Зокрема, Фелікс конкуруватиме за місце в складі з Михайлом Мудриком.

"Новий Роналду" минулий сезон відіграв у лавах "Барселони" на правах оренди. Він провів 44 матчі в усіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів і віддав 6 результативних передач. На Євро-2024 Фелікс був запасним, але зіграв 2 поєдинки.

У зворотному напрямі поїхав хавбек збірної Англії Конор Галлахер. За його перехід "матрацники" заплатили 42 млн у євровалюті.