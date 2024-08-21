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"Челсі" підписав спадкоємця Роналду на повноцінній основі

Фото: Жуан Фелікс приміряв футболку "синіх" (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорців

Нападник збірної Португалії Жуан Фелікс змінив мадридський "Атлетіко" на лондонський "Челсі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

24-річний піренеєць вдруге перебрався в лави "синіх". Він вже захищав кольори лондонців у другій половині сезону 2022/23.

Фелікс уклав із "Челсі" контракт на 7 років. Трансфер португальця коштував англійському гранду 52 млн євро. На "Стемфорд Брідж" він зможе закрити позиції лівого вінгера, відтягнутого нападника та центрфорварда. Зокрема, Фелікс конкуруватиме за місце в складі з Михайлом Мудриком.

"Новий Роналду" минулий сезон відіграв у лавах "Барселони" на правах оренди. Він провів 44 матчі в усіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів і віддав 6 результативних передач. На Євро-2024 Фелікс був запасним, але зіграв 2 поєдинки.

У зворотному напрямі поїхав хавбек збірної Англії Конор Галлахер. За його перехід "матрацники" заплатили 42 млн у євровалюті.

До слова, поп-співак Ширан став співвласником "Іпсвіча" на старті сезону 2024/25.

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