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"Челсі" підписав попередній контракт із зіркою Бундесліги

Фото: Крістофер Нкунку на півшляху до британської столиці (facebook.com/rbleipzig)
Автор: Антон Федорців

Нападник німецького РБ "Лейпциг" Крістофер Нкунку готовий змінити німецький чемпіонат на англійську Прем'єр-лігу. Він домовився з лондонським "Челсі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Athletic.

Вихованець ПСЖ уклав попередню угоду з "пенсіонерами". Тепер англійський гранд повинен владнати деталі переходу з "червоними биками".

"Челсі" готовий активувати клаусулу Нкунку в розмірі 60 млн євро. Лондонці вирішили оформити трансфер заздалегідь, щоб уникнути конкуренції з іншими клубами АПЛ наступного літа. Із "синіми" французький нападник підпише 5-річний контракт.

У нинішньому сезоні Нкунку провів 12 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів. Ця кампанія для нього – четверта в складі "червоних биків". Раніше форвард провів 9 років у структурі "Парі Сен-Жермен" і зіграв там загалом 78 поєдинків (11 голів).

Цього літа "Челсі" придбав нових виконавців на 282 млн євро. Зокрема, три футболісти – Фофана, Кукурелья і Стерлінг – коштували понад 50 млн у євровалюті кожен. Проте, на початку вересня боси лондонців звільнили керманича команди Томаса Тухеля.

До слова, напередодні "Манчестер Сіті" розгромив МЮ у дербі в рамках чемпіонату Англії.

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