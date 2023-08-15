"Челсі" оформив четвертий найдорожчий трансфер в історії АПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

"Сині" закрили перехід зіркового центрхава. Важкі перемовини з "чайками" тривали від відкриття літнього трансферного вікна.

Кайседо підписав із "Челсі" контракт на 8 років. У договорі з лондонцями також передбачена опція продовження співпраці ще на сезон. "Брайтон" отримав за одного з лідерів орієнтовно 116 млн євро. Також середняку чемпіонату Англії "світять" бонуси за подальші успіхи еквадорця.

За даними Transfermarkt, трансфер Кайседо потрапив до топ-5 найдорожчих купівель в історії аглійської Прем'єр-ліги. Дорожче своїм командам обійшлися лише переходи Фернандеса (121 млн євро, "Челсі"), Гріліша (117,5 млн, "Манчестер Сіті") та Райса (116,6 млн, "Арсенал").

"Челсі" в міжсезоння-2023

1 липня новим керманичем "синіх" став Маурісіо Почеттіно. Він покликаний повернути лондонців на вершину АПЛ після невдалого попереднього сезону з фінішем на 12-й сходинці чемпіонату.

Перед підписанням Кайседо "Челсі" оформив ще 6 трансферів. За бразильця Ангело, французів Дісасі, Угочукву та Нкунку, сенегальця Джексона та іспанця Санчеса лондонці заплатили в сумі понад 200 млн євро. Продали "сині" футболістів на понад 250 мільйонів.

"Челсі" провів 5 спарингів, у яких не зазнав жодної поразки. Перемоги "сині" здобули над "Рексемом" (5:0), "Брайтоном" (4:3) та "Фулхемом" (2:0). На старті ж чемпіонату Англії лондонці розійшлися миром із "Ліверпулем" (1:1).