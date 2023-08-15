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"Челси" оформил четвертый самый дорогой трансфер в истории АПЛ

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Лондон, Вторник 15 августа 2023 10:28
"Челси" оформил четвертый самый дорогой трансфер в истории АПЛ Фото: Мойзес Кайседо подписал длительный контракт с "синими" (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник сборной Эквадора Мойзес Кайседо перебрался в лондонски "Челси" из "Брайтона".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Синие" закрыли переход звездного центрхава. Трудные переговоры с "чайками" продолжались с момента открытия летнего трансферного окна.

Кайседо подписал с "Челси" контракт на 8 лет. В договоре с лондонцами также предусмотрена опция продления сотрудничества еще на сезон. "Брайтон" получил за одного из лидеров ориентировочно 116 млн евро. Также середняку чемпионата Англии "светят" бонусы за дальнейшие успехи эквадорца.

По данным Transfermarkt, трансфер Кайседо попал в топ-5 самых дорогих покупок в истории аглийской Премьер-лиги. Дороже своим командам обошлись лишь переходы Фернандеса (121 млн евро, "Челси"), Грилиша (117,5 млн, "Манчестер Сити") и Райса (116,6 млн, "Арсенал").

"Челси" в межсезонье-2023

1 июля новым наставником "синих" стал Маурисио Почеттино. Он призван вернуть лондонцев на вершину АПЛ после неудачного предыдущего сезона с финишем на 12-й строчке чемпионата.

Перед подписанием Кайседо "Челси" оформил еще 6 трансферов. За бразильца Ангело, французов Дисаси, Угочукву и Нкунку, сенегальца Джексона и испанца Санчеса лондонцы заплатили свыше 200 млн евро. Продали "синие" футболистов более чем на 250 миллионов.

"Челси" провел 5 спаррингов, в которых не потерпел ни одного поражения. Победы "синие" одержали над "Рексемом" (5:0), "Брайтоном" (4:3) и "Фулхэмом" (2:0). На старте же чемпионата Англии лондонцы разошлись миром с "Ливерпулем" (1:1).

К слову, ранее разобрали самые громкие трансферы Саудовской Аравии в специальной подборке.

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