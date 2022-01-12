"Челсі" обіграв "Тоттенхем" і в другому півфіналі англійського Кубка ліги

В Англії визначився перший фіналіст Кубка Ліги. "Челсі "і в другому матчі був сильнішим за" Тоттенхема " в лондонському дербі і побореться за трофей - 1:0 (3:0 - за сумою двох матчів).

Після першого матчу "аристократи" мали перевагу в два голи. Перший матч тиждень тому завершився перемогою "синіх" 2:0 - забивали Хаверц, а також гравець "шпор" Девіс відзначився автоголом.

Другий матч був менш результативним. Все по суті вирішилося в перші 20 хвилин. На 18-й хвилині "Челсі" заробив кутовий, після якого Рюдігер виявився кращим у штрафному майданчику "шпор" і відкрив рахунок у матчі-1:0.

Більше команди голів у матчі не забивали. У підсумку впевнена перемога за сумою двох матчі "Челсі" 3:0 і вихід у фінал. У вирішальному поєдинку "аристократи" поборються за трофей з переможцем пари "Ліверпуль" - "Арсенал". Через коронавірус свій перший матч клуби зіграють лише завтра, 13 січня. Матч-відповідь відбудеться 20 січня.