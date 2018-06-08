Конте отказался возглавить "Реал"

Итальянец был в числе кандидатов на пост тренера мадридцев

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте отказался возглавить мадридский "Реал". Об этом сообщает Football Italia.

Согласно данным издания, руководство "сливочных" заинтересовалось итальянским специалистом. Представители "Реала" уже связались с Конте.

Наставник лондонцев отказался от предложения, заявив, что намерен доработать до конца свой контракт с "Челси", который истекает летом 2019 года.

Отметим, в случае если лондонский клуб уволит Конте, то они должны будут заплатить ему неустойку в размере 10 млн евро.