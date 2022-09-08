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"Челси" назначил нового наставника команды

Фото: Грэм Поттер получил главный вызов карьеры (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Руководство лондонского "Челси" пригласило на вакантную должность главного тренера команды Грэма Поттера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

47-летний специалист сменил провинциальный "Брайтон" на столичный гранд. "Синие" выплатили компенсацию за переход тренера.

Поттер заключил с "Челси" контракт на пять лет. Его переезд на "Стэмфорд Бридж" обошелся лондонцам ориентировочно в 10 млн фунтов. Во главе "Брайтона" англичанин отработал более 3 лет. Лучшим под руководством Поттера выдался сезон 2021/22, в котором "чайки" заняли 9-е место в АПЛ.

Тренерская карьера нового наставника "Челси" началась в 2011 году. Тогда он возглавил шведский "Эстерсунд". Скромный клуб Поттер сумел вывести с 4-го по силе дивизиона в элиту Швеции и 1/16 финала Лиги Европы 2017/18.

В коллекции наград английского тренера два звания Тренера года в Швеции (2016, 2017). На его тренерский стиль оказали влияние Роберто Мартинес, Хосеп Гвардиола и Раймонд Верхейен.

К слову, накануне "Наполи" разбил "Ливерпуль" на групповом этапе Лиги чемпионов 2022/23.

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