"Челсі" призначив нового керманича команди

Керівництво лондонського "Челсі" запросило на вакантну посаду головного тренера команди Грема Поттера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
47-річний фахівець змінив провінційний "Брайтон" на столичний гранд. "Сині" виплатили компенсацію за перехід тренера.
Поттер уклав із "Челсі" контракт на 5 років. Його переїзд на "Стемфорд Брідж" коштував лондонцям орієнтовно 10 млн фунтів. На чолі "Брайтона" англієць відпрацював понад 3 роки. Найкращим під керівництвом Поттера видався сезон 2021/22, у якому "чайки" посіли 9-те місце в АПЛ.
Тренерська кар'єра нового керманича "Челсі" розпочалася в 2011 році. Тоді він очолив шведський "Естерсунд". Скромний клуб Поттер зумів вивести з 4-го за силою дивізіону до еліти Швеції та 1/16 фіналу Ліги Європи 2017/18.
У колекції нагород англійського тренера два звання Тренера року в Швеції (2016, 2017 рр.). На його тренерський стиль вплинули Роберто Мартінес, Хосеп Гвардіола та Раймонд Верхейєн.
До слова, напередодні "Наполі" розбив "Ліверпуль" на груповому етапі Ліги чемпіонів 2022/23.
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