"Челсі" призначив нового керманича команди

47-річний фахівець змінив провінційний "Брайтон" на столичний гранд. "Сині" виплатили компенсацію за перехід тренера.

Поттер уклав із "Челсі" контракт на 5 років. Його переїзд на "Стемфорд Брідж" коштував лондонцям орієнтовно 10 млн фунтів. На чолі "Брайтона" англієць відпрацював понад 3 роки. Найкращим під керівництвом Поттера видався сезон 2021/22, у якому "чайки" посіли 9-те місце в АПЛ.

Тренерська кар'єра нового керманича "Челсі" розпочалася в 2011 році. Тоді він очолив шведський "Естерсунд". Скромний клуб Поттер зумів вивести з 4-го за силою дивізіону до еліти Швеції та 1/16 фіналу Ліги Європи 2017/18.

У колекції нагород англійського тренера два звання Тренера року в Швеції (2016, 2017 рр.). На його тренерський стиль вплинули Роберто Мартінес, Хосеп Гвардіола та Раймонд Верхейєн.