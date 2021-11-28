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"Челси" и "МЮ" сыграли вничью в Центральном матче тура АПЛ

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Воскресенье 28 ноября 2021 20:40
"Челси" и "МЮ" сыграли вничью в Центральном матче тура АПЛ Фото: "Челси" и "МЮ" сыграли вничью в Центральном матче тура АПЛ (resources.premierleague.com)
Автор: Игорь Литвиненко

В центральном матче 13-го тура Английской Премьер-лиги лондонский "Челси" и "Манчестер Юнайтед" расписали ничью - 1:1. Результативные удары на счету Санчо и Жоржиньо.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Игроки "Челси" в первой половине действовали более остро, но реализовать свои шансы так и не смогли. А на старте второго тайма "аристократы" привезли гол в собственные ворота. На 50-й минуте Жоржиньо потерял мяч в центре поля, Санчо вышел один в один с Менди и шансом воспользовался - 1:0. Для Санчо, к слову, это лишь второй результативный удар за "МЮ" и всего через четыре дня после дебютного гола.

Лондонцы все же сравнять смогли. Уан-Биссака на 67-й минуте в штрафной подбил ногу Силвы, за что рефери назначил пенальти. "Точку" реализовал Жоржиньо, исправившись за ошибку во время первого гола - 1:1.

До конца матча "аристократы" имели еще несколько шансов, но больше голов в матче не было.

&quot;Челси&quot; и &quot;МЮ&quot; сыграли вничью в Центральном матче тура АПЛ

Фото: рейтинговая таблица АПЛ (Google)

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Футбол Челси Манчестер Юнайтед
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