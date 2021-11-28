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"Челсі" та "МЮ" зіграли внічию в центральному матчі туру АПЛ

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Неділя 28 листопада 2021 20:40
"Челсі" та "МЮ" зіграли внічию в центральному матчі туру АПЛ Фото: "Челсі "і" МЮ " зіграли внічию в центральному матчі туру АПЛ (resources.premierleague.com)
Автор: Ігор Литвиненко

У центральному матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський "Челсі" і "Манчестер Юнайтед" розписали нічию -1:1. Результативні удари на рахунку Санчо і Жоржиньо.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Гравці "Челсі" в першій половині діяли більш гостро, але реалізувати свої шанси так і не змогли. А на старті другого тайму "аристократи" привезли гол у власні ворота. На 50-й хвилині Жоржиньо втратив м'яч у центрі поля, Санчо вийшов один в один з Менді і шансом скористався -1: 0. Для Санчо, до слова, це лише другий результативний удар за "МЮ" і всього через чотири дні після дебютного голу.

Лондонці все ж зрівняти змогли. Уан-Біссака на 67-й хвилині в штрафному підбив ногу Сілви, за що рефері призначив пенальті. "Крапку" реалізував Жоржиньо, виправившись за помилку під час першого голу - 1:1.

До кінця матчу "аристократи" мали ще кілька шансів, але більше голів у матчі не було.

&quot;Челсі&quot; та &quot;МЮ&quot; зіграли внічию в центральному матчі туру АПЛ

Фото: рейтингова таблиця АПЛ (Google)

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