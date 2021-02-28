Челси и МЮ сыграли в сухую ничью. Юнайтед отстает от Ман Сити уже на 12 очков

Матч оказался небогатым на голевые моменты. Игра выдалась довольно спокойной.

Единственным серьезным моментом стала ситуация на 14-й минуте с попаданием мяча в руку Каллуму Хадсону-Одои в штрафной площадке после штрафного удара Манчестер Юнайтед. Судья видеоповторов не принял решение по эпизоду и предложил посмотреть момент арбитру в поле Стюарту Атвеллу. Тот не увидел причин для назначения пенальти, тогда как ряд экспертов на ТВ посчитали такое решение судьи сомнительным.

Ничья 0:0. Манчестер Юнайтед набрал 50 очков, но в то же время команда Уле-Гуннара Сульшера увеличила отставание от лидирующего Манчестер Сити, который вчера победил Вест Хэм. Теперь между командами 12 очков разницы.

У Челси вторая ничья подряд, 44 очка и 5-я строчка в таблице АПЛ.