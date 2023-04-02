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"Челсі" Мудрика вдруге за сезон звільнив головного тренера

Фото: Михайло Мудрик матиме нового тренера (premierleague.com)
Автор: Антон Федорців

Терпець керівництва лондонського "Челсі" урвався після домашньої поразки в 29-му турі англійської Прем'єр-ліги проти бірмінгемської "Астон Вілли". Грем Поттер звільнений з посади керманича команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

47-річний фахівець став безробітним. На посаді коуча "синіх" він протримався всього 8 місяців.

Поттер попрощався з командою через невиразні результати на "Стемфорд Брідж". На чолі лондонців він провів 31 матч, у яких його підопічні здобули лише 12 перемог і 11 разів зазнали поразок. "Челсі" в чемпіонаті Англії набрав 38 очок і відстає від зони Ліги чемпіонів на 12 пунктів.

Тим не менше, Поттер вивів "синіх" до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Там лондонці протистоятимуть мадридському "Реалу". Матчі заплановані на 12 квітня і 18 квітня. Поки "Челсі" тимчасово тренуватиме Бруно Сальтор – колишній асистент англійця. Розпочинали сезон лондонці під керівництвом Томаса Тухеля.

Тренерська кар'єра Поттера розпочалася в 2011 році. Тоді він очолив шведський "Естерсунд". Скромний клуб англієць зумів вивести з 4-го за силою дивізіону до еліти Швеції та 1/16 фіналу Ліги Європи 2017/18. У колекції нагород Поттера два звання Тренера року в Швеції (2016, 2017 рр.).

До слова, раніше "Тоттенхем" домовився з Конте про розрив контракту за згодою сторін.

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