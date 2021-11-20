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"Челси" легко разобралось с "Лестером" и уверенно возглавляет АПЛ

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Лондон, Суббота 20 ноября 2021 16:22
"Челси" легко разобралось с "Лестером" и уверенно возглавляет АПЛ Фото: победа позволяет "Челси" оставаться единоличным лидером АПЛ (premierleague.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 20 ноября, в Английской Премьер-лиге состоялось лондонское дерби - "Лестер" дома принимал "Челси". "Лисам" не удалось навязать борьбу лидерам АПЛ - победа "аристократов" 3:0.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

"Челси" к этому матчу подходило в статусе лидера АПЛ, тогда как "Лестер" находился в середине турнирной таблицы. И уже на первых минутах "аристократы" показали, что не зря возглавляют турнирную таблицу. Жоржиньо быстро разыграл штрафной в центре поля, забросив мяч на Чилвелла, который мощно пробил в перекладину.

Но долго ждать гола все же не пришлось. Уже на 14-й минуте Чилвелл подал с углового на Рюдигера, который умудрился парашютом пробить в дальний угол - 1:0.

А спустя еще 14 минут Канте удвоил преимущество "аристократов". Экс-игрок "лисов" получил мяч в центре поля, протянул к штрафной и с линии из-под защитника пробил точно в угол - 2:0.

Во втором тайме еще однажды мяч побывал в сетке ворот Шмейхеля. На 71-й минуте гол организовали вышедшие на замену Зиеш и Пулишич. Первый ворвался в штрафную и отпасовал на американца, который с нескольких метров переправил мяч мимо кипера "Лестера" - 3:0.

После этого мяч еще трижды побывал в воротах "лисов", но все те голы были отменены из-за офсайдов.

Победа позволила "Челси" обеспечить себе единоличное лидерство в АПЛ и после 12-го тура. Сейчас у "аристократов" 29 баллов. У "Ман Сити" и "Вест Хэма" по 23, но они еще свои матчи тура не играли.

&quot;Челси&quot; легко разобралось с &quot;Лестером&quot; и уверенно возглавляет АПЛ&quot;Челси&quot; легко разобралось с &quot;Лестером&quot; и уверенно возглавляет АПЛ

Отметим, сегодня также состоится центральный поединок тура в Англии - "Ливерпуль" сыграет с "Арсеналом". Начало матча в 19:30.

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