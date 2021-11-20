"Челси" легко разобралось с "Лестером" и уверенно возглавляет АПЛ

"Челси" к этому матчу подходило в статусе лидера АПЛ, тогда как "Лестер" находился в середине турнирной таблицы. И уже на первых минутах "аристократы" показали, что не зря возглавляют турнирную таблицу. Жоржиньо быстро разыграл штрафной в центре поля, забросив мяч на Чилвелла, который мощно пробил в перекладину.

Но долго ждать гола все же не пришлось. Уже на 14-й минуте Чилвелл подал с углового на Рюдигера, который умудрился парашютом пробить в дальний угол - 1:0.

А спустя еще 14 минут Канте удвоил преимущество "аристократов". Экс-игрок "лисов" получил мяч в центре поля, протянул к штрафной и с линии из-под защитника пробил точно в угол - 2:0.

Во втором тайме еще однажды мяч побывал в сетке ворот Шмейхеля. На 71-й минуте гол организовали вышедшие на замену Зиеш и Пулишич. Первый ворвался в штрафную и отпасовал на американца, который с нескольких метров переправил мяч мимо кипера "Лестера" - 3:0.

После этого мяч еще трижды побывал в воротах "лисов", но все те голы были отменены из-за офсайдов.

Победа позволила "Челси" обеспечить себе единоличное лидерство в АПЛ и после 12-го тура. Сейчас у "аристократов" 29 баллов. У "Ман Сити" и "Вест Хэма" по 23, но они еще свои матчи тура не играли.

Отметим, сегодня также состоится центральный поединок тура в Англии - "Ливерпуль" сыграет с "Арсеналом". Начало матча в 19:30.