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"Челсі" легко розібралося з "Лестером" і впевнено очолює АПЛ

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Лондон, Субота 20 листопада 2021 16:22
"Челсі" легко розібралося з "Лестером" і впевнено очолює АПЛ Фото: перемога дозволяє "Челсі" залишатися одноосібним лідером АПЛ (premierleague.com)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 20 листопада, в англійській Прем'єр-лізі відбулося лондонське дербі - "Лестер" вдома приймав "Челсі". "Лисам "не вдалося нав'язати боротьбу лідерам АПЛ - перемога "аристократів" 3:0.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

"Челсі" до цього матчу підходило в статусі лідера АПЛ, тоді як "Лестер" знаходився в середині турнірної таблиці. І вже на перших хвилинах "аристократи" показали, що не дарма очолюють турнірну таблицю. Жоржиньо швидко розіграв штрафний у центрі поля, закинувши м'яч на Чілвелла, який потужно пробив у поперечину.

Але довго чекати гола все ж не довелося. Вже на 14 - й хвилині Чілвелл подав з кутового на Рюдігера, який примудрився парашутом пробити в дальній кут-1:0.

А ще через 14 хвилин Канте подвоїв перевагу "аристократів". Екс-гравець "лисів" отримав м'яч у центрі поля, протягнув до штрафного майданчика і з лінії з-під захисника пробив точно в кут - 2:0.

У другому таймі ще одного разу м'яч побував у сітці воріт Шмейхеля. На 71-й хвилині гол організували вийшли на заміну Зієш і Пулішич. Перший увірвався в штрафну і відпасував на американця, який з декількох метрів переправив м'яч повз кіпера "Лестера" - 3:0.

Після цього м'яч ще тричі побував у воротах "лисів", але всі ті голи було скасовано через офсайди.

Перемога дозволила "Челсі" забезпечити собі одноосібне лідерство в АПЛ і після 12-го туру. Зараз у "аристократів" 29 балів. У "Ман Сіті" і "Вест Хема" по 23, але вони ще свої матчі туру не грали.

&quot;Челсі&quot; легко розібралося з &quot;Лестером&quot; і впевнено очолює АПЛ

&quot;Челсі&quot; легко розібралося з &quot;Лестером&quot; і впевнено очолює АПЛ

Зазначимо, сьогодні також відбудеться центральний поєдинок туру в Англії - "Ліверпуль" зіграє з "Арсеналом". Початок матчу о 19:30.

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