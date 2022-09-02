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"Челси" и "Барселона" обменялись звездами с доплатой лондонцев

Фото: Пьер-Эмерик Обамеянг снова в Лондоне (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорцив

Громкое соглашение под занавес летнего трансферного окна оформил лондонский "Челси", обменяв защитника Маркоса Алонсо на форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Опытный африканец возвращается на Туманный Альбион, где раньше защищал цвета другого столичного коллектива – "Арсенала". В свою очередь испанец, который не смог пробиться в первую команду "Реала", будет выступать в составе "Барсы".

Обамеянг обошелся "синим" в 12 млн евро. С "Челси" он заключил контракт на 2 года. На "Стэмфорд Бридж" забивной габонец будет выступать под 9-м номером. В "Барселоне" Обамеянг провел всего полгода, но успел сыграть 24 матча (13 мячей).

В свою очередь в обратном направлении уехал Алонсо. Формально фланговый исполнитель расторг контракт с "синими" по обоюдному согласию. Однако, на протяжении всего лета "Барса" пыталась его подписать, поэтому должна объявить о переходе 2 сентября.

В составе "Челси" Маркос Алонсо провел 6 сезонов. С лондонцами он завоевал титул АПЛ 2016/17, выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, завоевал ряд других трофеев. Ранее испанец защищал цвета "Фиорентины", "Сандерленда", "Болтона" и резервной команды "Реала".

К слову, накануне "Манчестер Сити" подписал защитника из немецкой Бундеслиги.

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