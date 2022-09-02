"Челси" и "Барселона" обменялись звездами с доплатой лондонцев

Опытный африканец возвращается на Туманный Альбион, где раньше защищал цвета другого столичного коллектива – "Арсенала". В свою очередь испанец, который не смог пробиться в первую команду "Реала", будет выступать в составе "Барсы".

Обамеянг обошелся "синим" в 12 млн евро. С "Челси" он заключил контракт на 2 года. На "Стэмфорд Бридж" забивной габонец будет выступать под 9-м номером. В "Барселоне" Обамеянг провел всего полгода, но успел сыграть 24 матча (13 мячей).

В свою очередь в обратном направлении уехал Алонсо. Формально фланговый исполнитель расторг контракт с "синими" по обоюдному согласию. Однако, на протяжении всего лета "Барса" пыталась его подписать, поэтому должна объявить о переходе 2 сентября.

В составе "Челси" Маркос Алонсо провел 6 сезонов. С лондонцами он завоевал титул АПЛ 2016/17, выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, завоевал ряд других трофеев. Ранее испанец защищал цвета "Фиорентины", "Сандерленда", "Болтона" и резервной команды "Реала".