"Челсі" та "Барселона" обмінялися зірками з доплатою лондонців

Досвідчений африканець повертається на Туманний Альбіон, де раніше захищав кольори іншого столичного колективу – "Арсенала". Натомість іспанець, який не зміг пробитися в першу команда "Реала", виступатиме в складі "Барси".

Обамеянг коштував "синім" 12 млн євро. Із "Челсі" він уклав контракт на 2 роки. На "Стемфорд Брідж" забивний габонець виступатиме під 9-м номером. У "Барселоні" Обамеянг провів усього півроку, але встиг зіграти 24 матчі (13 м'ячів).

Натомість у зворотному напрямку поїхав Алонсо. Формально фланговий виконавець розірвав контракт із "синіми" за обопільною згодою. Проте, впродовж усього літа "Барса" намагалася його підписати, тож повинна оголосити про перехід 2 вересня.

У складі "Челсі" Маркос Алонсо провів 6 сезонів. Із лондонцями він завоював титул АПЛ 2016/17, вигравав Лігу чемпіонів і Лігу Європи, здобув низку інших трофеїв. Раніше іспанець захищав кольори "Фіорентини", "Сандерленда", "Болтона" та резервної команди "Реала".