"Челси" и "Барселона" обменялись звездами с доплатой лондонцев
Громкое соглашение под занавес летнего трансферного окна оформил лондонский "Челси", обменяв защитника Маркоса Алонсо на форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Опытный африканец возвращается на Туманный Альбион, где раньше защищал цвета другого столичного коллектива – "Арсенала". В свою очередь испанец, который не смог пробиться в первую команду "Реала", будет выступать в составе "Барсы".
Обамеянг обошелся "синим" в 12 млн евро. С "Челси" он заключил контракт на 2 года. На "Стэмфорд Бридж" забивной габонец будет выступать под 9-м номером. В "Барселоне" Обамеянг провел всего полгода, но успел сыграть 24 матча (13 мячей).
В свою очередь в обратном направлении уехал Алонсо. Формально фланговый исполнитель расторг контракт с "синими" по обоюдному согласию. Однако, на протяжении всего лета "Барса" пыталась его подписать, поэтому должна объявить о переходе 2 сентября.
В составе "Челси" Маркос Алонсо провел 6 сезонов. С лондонцами он завоевал титул АПЛ 2016/17, выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, завоевал ряд других трофеев. Ранее испанец защищал цвета "Фиорентины", "Сандерленда", "Болтона" и резервной команды "Реала".
Welcome to Chelsea, Auba! #AubameyangIsChelsea— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 1, 2022
Marcos Alonso has left Chelsea by mutual consent, ending a six-year association with the club.— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 2, 2022
Everyone would like to thank Marcos for his service to the Blues and wish him all the very best for the rest of his career.
К слову, накануне "Манчестер Сити" подписал защитника из немецкой Бундеслиги.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.